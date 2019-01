La 8e édition des 10 km de Saint Louis aura lieu le 27 janvier 2019. Selon le président de la ligue d’athlétisme de Saint louis Cheikh Tidiane Camara, 500 athlètes vont participer à l’événement.

Le thème retenu cette année est « Améliorer la santé par le sport ». La ligue compte organiser des courses pour les benjamins (12-13ans), les minimes (14-15ans), les cadets (16-17ans) et les vétérans (+35ans). Il est prévu des courses en hommes et dames dans les catégories juniors et seniors.

Les compétiteurs pourront se préparer pendant 15 jours. Comme innovation, trois camps d’entrainement gratuits vont être organisés pour préparer les coureurs de 10km. Ils auront à leur disposition un préparateur physique.

En plus de l’Espagne, des athlètes vont venir de la sous région comme la Gambie, la Mauritanie et la Guinée Bissau. La fédération sénégalaise d’athlétisme se charge des invitations officielles, informe Mr Camara.

