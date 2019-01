Moussa Wague et Juan Miranda, respectivement arrière-droit et arrière gauche du FC Barcelone B , vont s’entraîner cet après-midi avec l’équipe première et ont une chance d’être convoqué pour le match contre Levante, informe mundodeportivo.

Le défenseur sénégalais effectue une bonne saison avec l’équipe B du FC Barcelone et il vient d’enregistrer une performance très complète dimanche dernier lors du match de la Segunda B contre Alcoyano .

Contrairement à Miranda, Moussa Wagué n’a pas encore officiellement avec l’équipe A du FC Barcelone. L’international sénégalais veut faire ses preuves et venir côtoyer la Liga à coté des grands joueurs comme Lionel Messi, Souarez, ect.

wiwsport.com