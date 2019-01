En provenance de Darou Salam Fc, au Sénégal, Moustapha Mbow vient de rejoindre le groupe pro 2 de Reims à annoncer le site officiel du club.

À l’essai depuis plusieurs semaines avec le groupe Pro 2, le jeune défenseur Moustapha Mbow a su convaincre les dirigeants rémois et a paraphé un contrat de quatre ans et demi en faveur du SDR. Déjà bien intégré, l’international U20 sénégalais rejoint donc les rangs des Rouge et Blanc avec l’objectif de s’acclimater au championnat français et de progresser.

wiwsport.com