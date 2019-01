Raflant 3 des 4 trophées de la défunte saison, le champion en titre sera très attendu pour cette saison 2018-2019. Un nouveau challenge pour les poulains de Mamadou Gueye. Les départs, les renforts du club, objectif et mot d’ordre, Pa Bi Gueye devoile tout au micro de wiwsport.com

Aprés la Super coupe remportée qui ce week end à Saint Louis, vous avez déclaré que la saison 2018-2019 sera très difficile pour votre club. Pourquoi?

Si je dis cela, c’est grâce à mon expérience que j’ai dans le championnat. Quand on est trois fois champion du Sénégal, et cela d’affilée, tout le monde veut te voir perdre. D’autant plus qu’on a perdu des joueurs au moment où on voulait les conserver et renforcer. Là on est obligé de remplacer dans ces postes. Et ces remplaçants, il faut qu’ils soient d’abord dans le moule pour espérer faire mieux que l’année dernière. Et les années qui vont suivre. On va rencontrer d’énormes difficultés au cours de la saison et il faudra attendre deux à trois mois pour que tous soient au même rythme.

Vous l’aviez tantôt, il y’a eu des départs au sein des joueurs. Toutefois le club s’est renforcé. Vous avez un effectif de 15 joueurs. Quelles sont les qualités des nouveaux joueurs?

Avec Thierno Ibrahima Niang (qui vient de Duc), c’est un joueur qui est vivace, avec de bons atouts défensifs et une bonne vision de jeu. En plus c’est un joueur qui est très expérimenté.

Serigne Bamba Gueye (UGB) a une adresse phénoménale et insolente. C’est pourquoi on l’a choisi. D’autant plus que qui me connait sait que ma vision de jouer au basket s’appuie sur les tirs ouverts. S’il a confiance en lui, il saura me prouver que je n’ai pas tord de le prendre.

Et Ibrahima Niang était là avant de partir au DUC puis au Maroc. Il a un potentiel sous la raquette et il sait jouer les contres. C’est un joueur véloce. D’autant plus qu’il nous manque Gora qui est parti au Maroc, du cote de la mène Thierno prend la place de Coulibaly qui n’est pas encore là. A l’aile on a perdu Louis Adams (parti en Espagne), Bamba le remplace.

Toutefois on veut renforcer le secteur intérieur avec le poste 5.

Pape Moustapha Diop est revenu de son stage en Estonie. Es ce qu’il y’a une plus-value dans son jeu?

Il est revenu très fort surtout sur le plan physique. Il a revenu avec un peu plus d’expérience après les 3 mois qu’il a passé là bas. C’est un jouer motivé surtout avec le titre de roi qu’il a obtenu l’année dernière.

Quel est l’objectif des douaniers pour cette saison?

Nous sommes des compétiteurs. Tout ce qu’on veut c’est gagner le maximum de titres possibles. Je ne vais pas dire que nous allons faire plus que ce que nous avons fait l’année dernière. Je ne vais pas dire que nous allons tout rafler sachant que le championnat sera extrêmement difficile cette saison.

L’année dernière, vous avez été élu meilleur coach dans le championnat masculin. Que nous réservez vous cette année?

Comme j’ai l’habitude de le dire, les bons joueurs font les bons entraineurs. S’ils font du bon travail sur le terrain, c’est clair que je serais bon. Si tel n’est pas le cas, je serais le premier à être critiqué.

Le mot d’ordre pour cette saison…

Ce que j’ai l’habitude de dire « On se donne à fond et on se fout du reste.. » (rires).

wiwsport.com (propos recueillis par Nafy Amar Fall)