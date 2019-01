Le patron de Liverpool a vu Sadio Mané devenir un joueur clé de son équipe depuis son arrivée.Jurgen Klopp a salué les qualités de Sadio Mane et a révélé son regret de n’avoir pas signé le Sénégalais alors qu’il était le patron du Borussia Dortmund.

L’attaquant est un acteur clé de la course au titre de Liverpool, marquant neuf buts cette saison, notamment lors des récentes victoires à domicile contre Manchester United et Arsenal .

Toutes les craintes sur la qualité de Mane après son transfert de 30 M £ de Southampton à l’été 2016 ont disparu depuis longtemps, et Klopp a rendu hommage à son n ° 10.

« Le temps que j’ai passé avec Sadio Mane a été fantastique, a déclaré Klopp, via le Liverpool Echo. J’aime le garçon! C’est un joueur exceptionnel. »

Et Klopp a ajouté qu’il connaissait Sadio Mane avant même de rejoindre les Reds et qu’il aurait pu le signer à l’époque pour Dortmund.

« J’ai commis quelques erreurs dans ma vie et l’une de mes plus grandes erreurs a été de ne pas prendre Sadio quand j’étais à Dortmund, a-t-il déclaré. Nous étions ensemble dans un bureau et je lui ai parlé. Après je n’étais pas sûr mais c’était vraiment de ma faute! C’est un garçon exceptionnel et la vie m’a donné une seconde chance de travailler avec lui et j’espère que nous pourrons l’utiliser. »

