Diomansy Kamara est revenu dans une interview avec 13tv sur les problèmes dans la tanière entre les anciens joueurs de la génération 2002. Pour l’ancien international sénégalais, Aliou est quelqu’un qui prend de la hauteur par rapport aux critiques.

« Personne ne fait l’unanimité, Aliou a ses partisans et ses détracteurs. Certains aiment plus le beau jeu. Moi j’ai grandi dans la culture italienne où vous pouvez gagner par 1 but à 0 sans le beau jeu. Il ne faut pas se dire qu’on a les meilleurs joueurs au monde et après se dire qu’il faut faire ceci ou cela. Aliou a qualifié le Sénégal à la coupe du monde et deux fois fois à la CAN », annonce t’il.

Il avance: « Cela fait partie du jeu. Aliou est quelqu’un de fougueux, sanguin mais les anciens comme El Hadj, Fadiga lorsqu’ils ont quelque chose à dire ils le font ».

wiwsport.com