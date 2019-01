Le ballon d’or africain a été remporté par Mohamed Salah. L’égyptien est sorti premier de la course devant le sénégalais Sadio Mané et le gabonais Pierre Emerick Aubemeyang.

Salah est à 127 points d’écart de Mané qui est à la deuxième place du podium. Les deux coéquipiers de Liverpool dépassent de loin le sociétaire d’Arsenal qui est à la 3e place avec 197 points.

Sadio Mané totalise donc 440 points après une bonne saison 2018 où il a été finaliste malheureux lors de la finale de la ligue des champions et buteur de l’unique but des Reds face au Real de Madrid. Dans le championnat anglais, en 44 matchs, il avait marqué 20 buts. Et en ligue des champions il a inscrit 10 buts en 13 matchs. Avec l’équipe nationale du Sénégal, il avait marqué un but en coupe du monde.

Lundi dans Talents d'Afrique @VinceRadureau et @CharlesMbuya ont dévoilé le nombre de votes pour le joueur africain de l'année @MoSalah ainsi que le classement complet. pic.twitter.com/GWNV6ukqm5 — Canal+ Sport Afrique (@cplussportafr) January 15, 2019

wiwsport.com