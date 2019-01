Interrogé par le quotidien Sunu Lamb avant le combat Balla Gaye 2 vs Modou Lo, Bassirou Babou, l’ancien manager de Modou Lô avait fait des révélations. Le président des managers avait affirmé sa position par rapport aux deux lutteurs.

« Si cette fois, le combat est ficelé, je vais supporter Balla Gaye 2. Je suis avec le Lion de Guédiawaye. Si Modou Lô s’énerve, je ne le sentirai pas. Parce qu’on ne travaille plus ensemble. On n’a plus les mêmes fréquentations. Mais, je ne considère pas son attitude comme une trahison », avait-t-il dit.

