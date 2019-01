L’international sénégalais, Ousseynou Thioune, ancien pensionnaire de Diambars de Saly devient une icône du championnat de D2 espagnol. Peu de temps seulement après son arrivée, toute la ligue est d’accord sur son talent.

En effet après avoir permis à Leitha Tanger de réaliser son rêve en remportant son premier titre l’année passée le jeune milieu de terrain était sous le viseur de plusieurs clubs européens . Ainsi à force d’insister le Gimnastic Tarragone (D2 espagnol) a fini par l’avoir.

Dès son arrivée Thioune qui peut jouer comme milieu récupérateur, relayeur ou même meneur aura pour mission de contribuer au redressement de la formation de Gimnastic Tarragone qui pointe actuellement une inquiétante place en championnat D2 espagnol. Avec une forme physique extraordinaire il commence à offrir une multitude d’option tactique en plus de son talent à son nouvel entraîneur ENRIQUE MARTIN.

Au compteur le jeune sénégalais a joué deux match un premier sanctionné d’une victoire et un 2ème ce soir à l’issu duquel ils ont été défait à l’extérieur par ELCHE sous le score de 1 but a zéro. Mais avec comme avantage un bon nombre de président de clubs espagnols de la Liga qui demande après le jeune meneur de Tarragone ce qui justifie ses bonnes prestations en deux sorties.

Interrogé sur le cas de L’équipe nationale du Sénégal qualifiée pour les phases finales de la Can Égypte 2019 le jeune patriote affirme » le Sénégal est tout pour moi et je continuerai de me battre pour aller à la Can.

En tout cas j’attends l’appel du coach Cissé pour aider mon pays à amener le trophée continental tant attendu et j’y crois fort » une bonne option pour Aliou Cissé selon plusieurs observateurs le jeune Thioune pourra apporter une nouvelle touche dans l’entre-jeu des lions à la Can.

wiwsport.com

Par Cheikh Oumar Aïdara – Consultant