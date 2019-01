Alors qu’Idrissa Gueye est annoncé avec insistance dans le viseur du PSG en cette période de mercato hivernal, un intime du club de la capitale explique que le joueur est également intéressé par cette option.

Comme Le 10 Sport vous l’avait expliqué en exclusivité fin décembre, le PSG amorçait à cette époque ses premières discussions sérieuses avec Everton pour le transfert d’Idrissa Gueye (29 ans) cet hiver. L’ancien milieu de terrain du LOSC serait l’une des pistes privilégiées pour renforcer l’entrejeu en cette période de mercato hivernal, et il semblerait qu’il ait également très envie de rejoindre le PSG.

« Le joueur n’est pas insensible »

Interrogé par Le Parisien , un intime du PSG a confirmé l’intérêt du club pour Guèye et précise que le joueur y serait assez favorable : « L’intérêt pour Idrissa Gueye est également réel, et le joueur n’est pas insensible au PSG ». Reste désormais à savoir si Nasser Al-Khelaïfi et la direction sportive du club francilien parviendront à boucler ce dossier.

10Sport