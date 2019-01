Désireux de recruter Kalidou Koulibaly, le FC Barcelone aurait formulé une offre de 120 M€ pour le défenseur central du Napoli. Mais cette proposition aurait été rejetée.

« Je suis très heureux à Naples. Ma famille et moi avant été accueilli très chaleureusement à mon arrivée. Ce renouvellement de contrat, c’est parce que je veux gagner quelque chose avec ce club, l’équipe qui me tient le plus à cœur », confiait fin décembre Kalidou Koulibaly, laissant entendre qu’il ne souhaitait pas quitter Naples dans l’immédiat alors que Manchester United et le FC Barcelone le suivraient de près. D’ailleurs, le Barça aurait tenté sa chance dans ce dossier…

Barcelone aurait proposé gros !

Il Mattino annonce en effet que la direction du FC Barcelone aurait mis 120 M€ sur la table pour tenter de convaincre Naples de lui céder Kalidou Koulibaly durant ce mercato de janvier, mais le club italien aurait décliné cette offre. A noter que le Barça ne serait pas seul sur ce dossier puisque le Real Madrid aurait également des vues sur Koulibaly.

