Galatasaray, Bursaspor, Fenerbahce ou encore Kasimpasa, ces clubs qui nous étaient inconnus reviennent souvent dans le fil de notre actualité pour leur intérêt manifeste pour les joueurs sénégalais. Les lions qui évoluent en Super Lig turc

Mbaye Diagne est incontestablement, pour le moment, le joueur sénégalais le plus en vogue dans le championnat turc. Sociétaire de Kasimpasa Istanbul depuis le début de la saison, il s’est illustré cette saison avec 20 buts inscrits en 18 matchs. Des performances impressionnantes comparées à ses deux saisons passées en Chine, au Tianjin Teda (44matchs pour 16 buts).

Son choix pour la Turquie n’est pas fortuit, il bénéficie d’un temps de jeu important (1530 minutes, la moyenne de l’équipe) et un salaire de 1,3 million d’euros. Il bénéficie d’une grande visibilité, d’ailleurs et serait courtisé par plusieurs clubs européens et Kasimpasa aurait fixé le prix à 20 millions d’euros.

Pape Alioune Ndiaye, le milieu défensif sénégalais évolue à Galatasaray. Depuis 2015, il est dans le Super Lig. Tout d’abord avec Osmanlispor pour une saison et puis à Galatasaray où il est retourné sous forme de prêt en fin d’année 2018 après avoir été acheté par Stoke City pour 16 millions d’euros. Depuis son retour, il a joué 15 matchs pour 1277 minutes dont 5 dans une compétition majeure. Galatasaray est en lice pour les 16e de finale de l’Europa League.

Après Alanyaspor où il a été depuis 2016, le latéral droit de l’équipe national du Sénégal reste en Turquie avec Goeztepe. Lamine Gassama s’est engagé avec le club turc après la coupe du monde 2018. Avec Goeztepe où il a signé un contrat de 4 ans, il a joué 14 matchs pour 1174 minutes de jeu.

Les lions pistés par des clubs turcs

Libre de tout contrat, Moussa Sow n’a pas encore dit son dernier mot en Super Lig. Lui qui a fermé le chapitre équipe nationale de Sénégal, veut fermer aussi celui d’Al-Ahli, où il évolue actuellement. Des clubs turcs et français le convoitent actuellement, lui qui a fait les beaux jours de Fenerbahce ou encore Bursaspor.

L’autre joueur qui va faire son come back en Turquie est Demba Ba . De 2014 à 2017, il a évolué sous les couleurs du Besiktas puis du Goeztepe. C’est en 2018 qu’il a rejoint le Shangai Shenshua en Chine où il gagnerait 6,7 millions d’euros. Demba Ba a inscrit 5 buts, une page décisive pour 17 rencontres. Il serait pisté par Galatasaray.

Dans la foulée, on a annoncé la venue de Mame Birame Diouf à Bursaspor, un club où évoluent plusieurs sénégalais Stephane Badji, Diafra Sakho et Henri Saivet.

Le championnat turc attire pour plusieurs raisons. Le profil de ces joueurs valsent entre la fin de carrière ou un potentiel fulgurant. Les clubs turcs enrôlent des joueurs capables de s’illustrer car elles disposent d’une manne financière importante pour leurs recrutements et les salaires versés à leurs joueurs.

Selon le Figaro qui a fait une étude sur le sujet en 2017 : « Ces dix dernières années, la Turquie a connu une croissance particulièrement forte, celle-ci s’est élevée en moyenne à 5% de 2002-2012 avec des sommets à 8%. Par causalité, cette bonne santé économique («plus mitigée» en 2016 à 2,9%) se répercute immanquablement sur le football. Sport en plein boom, le ballon rond est un véritable produit de consommation via le merchandising (écharpes, maillots, droits télévision) des différentes entités. Dès lors, ces importantes rentrées d’argent permettent aux clubs d’investir plus largement concernant les infrastructures, le recrutement, les salaires. »

Normal que les joueurs y trouvent leur compte. En dehors de la Premier League, de la ligue française ou de la liga, Aliou Cisse semble bien suivre les joueurs qui évolue dans le Super Lig en atteste ses choix dans la sélection.

wiwsport.com