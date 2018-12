C’est auréolés de leur sacre au tournoi de l’UFOA B de Lomé (Togo) où ils étaient invités il y a quelques jours, que les juniors sénégalais feront le déplacement le mois prochain en Arabie Saoudite où ils disputeront deux matches amicaux.

En effet, les 18 et 21 janvier, les U20 coachés par Youssouph Dabo croiseront leurs homologues saoudiens à Dammam.

Pour préparer cette échéance, les Lionceaux juniors effectueront un premier stage de préparation, du 1erau 04 janvier 2019. Les 26 joueurs retenus pour la circonstance sont attendus le jour de l’An à 12 heures au Centre de Développement technique Jules F.B. Bocandé de Toubab Dialaw.

A noter que l’équipe nationale juniors du Sénégal, double vice championne d’Afrique en 2015 et en 2017, est qualifiée pour la CAN – 20 prévue du 7 au 17 février 2019 au Niger. Et aura comme adversaire du premier tour dans le Groupe B, le Mali, le Burkina Faso et le Ghana. L’autre poule regroupera le Niger, pays hôte, le Nigeria, l’Afrique du Sud et le Burundi.

Voici la liste des joueurs convoqués:

Prénoms NOM Club d’appartenance DIALY NDIAYE CAYOR FOOT FRANÇOIS DJIBA DIAMBARS FC DE SALY ABDOU KARIM SECK AS PIKINE ARFANG DIATTA TEUNGUETH FC MOUSSA NDIAYE EXCELLENCE FOOT DE DAKAR FORMOSE MENDY A.F. DAROU SALAM DE DAKAR SOULEYMAN DJIMOU CISSÉ STADE DE MBOUR BARA FALL DAKAR UNIVERSITÉ CLUB CHEIKH SIDIBÉ JARAAF DE DAKAR FALY NDAW TEUNGUETH FC LAMINE DIACK OSLO F.A DE DAKAR IBOU COLY SONACOS DE DIOURBEL SAMBA DIALLO A.F. DAROU SALAM DE DAKAR RAYMOND DIÉMÉ STADE DE MBOUR IBRAHIMA THIAM STADE DE MBOUR MAMADOU LAMINE DANFA CASA SPORT DE ZIGUINCHOR AMADOU SAGNA CAYOR FOOT CHEIKH BAMBA DIENG DIAMBARS FC DE SALY YOUSSOUPH BADJI CASA SPORT DE ZIGUINCHOR IBRAHIMA DRAMÉ DIAMBARS FC DE SALY OUSSEYNOU NIANG DIAMBARS FC DE SALY PAPE MOUSSA SOGUE US GORÉE BOUBACAR DIA A.F. DAROU SALAM DE DAKAR NICOLAS JACKSON CASA SPORT DE ZINGUINCHOR AMDY MOUSTAPHA SARR AS PIKINE ELHADJI DIÉYE ESPOIRS DE GUÉDIAWAYE

La LSFP