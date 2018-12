Le président de Mbour Petite-Côte s’est exprimé sur la situation difficile que traverse son club, qui vient de sortir de la zone rouge.

S’il estime que les Pélicans n’ont pas les moyens d’être champions contrairement au voisin Stade de Mbour, Mbaye Diouf Dia garantit qu’ils réaliseront un joli parcours. « Notre équipe est à 60 ou 70%. Par contre, Stade de Mbour peut viser le titre de champion, si les moyens sont en place. Il fait partie des favoris cette année. A notre niveau, nous progressons. Il y a deux équipes derrière nous (NGB et Sonacos) et nous allons jouer contre le Casa Sports, qui est dans la même situation. Je garantis qu’on va s’en sortir. Nous avons une équipe jeune. On ne sera pas champion du Sénégal, mais on fera un parcours honorable. Il faut supporter le Stade de Mbour. Cela va profiter à Mbour ».

« La question du staff revient souvent. Nous avons opté pour la continuité. Et en tant que président, je suis très fier du travail fourni par le staff technique. L’équipe joue bien. La preuve, nous avons joué 4 matches où sur les 3, le meilleur joueur de l’équipe adverse était le gardien de but. Nous avons des occasions, mais nous avons aussi la malchance de tomber sur de bons gardiens. Nous n’avons jamais été dominés. Le staff technique a notre confiance. Nous avons des difficultés, mais c’est passagère ».

Objectivité qui commence à porter ses fruits au sein du groupe de MPC, qui s’éloigne de la zone rouge ces dernières journées

