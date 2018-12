Battu (0 – 2) il y a une semaine à Casablanca en seizième de finale aller de la Ligue africaine des champions, le Jaraaf de Dakar se dit « lucide face à un défi immense ». Mais il croit en ses chances de renverser la tendance, ce samedi à 17 heures au stade L.S. Senghor, lors de la manche retour.

« Nous n’avons d’autre choix que de remonter la pente », a déclaré son coach Malick Daff sur le site de la CAF. Car, l’objectif c’est de s’inviter en phase de poules de la compétition, ce qu’aucun club sénégalais n’a plus réussi depuis 2004 avec la Jeanne d’Arc.

Ce qui passe par une victoire nette. Marquer au moins deux fois sans encaisser ! Telle est l’équation à résoudre pour le capitaine Youssou Paye et ses partenaires. « Nous allons jeter toutes nos forces dans la bataille et essayer de marquer au moins un but en première période », a promis Malick Daff. Le problème, c’est que les Vert et blanc n’ont inscrit 2 buts lors d’un même match de L1 StarTimes qu’une fois cette saison. C’était à Kaolack, lors de la 5ème journée face à la Sonacos. Et ils n’ont gardé leur cage inviolée que 2 fois en 5 rencontres disputées en championnat : contre les « Huiliers » donc et face à Teungueth FC lors de la 3ème journée (nul vierge).

Autant dire que face aux champions d’Afrique 2017, le Jaraaf devra sortir sa meilleure performance depuis longtemps pour espérer « faire tomber le mur » face auquel les clubs sénégalais butent depuis 14 ans. C’est ce que son coach appelle « se donner les moyens de croire aux possibilités de renverser la montagne».

La LSFP