Si le Jaraaf de Dakar a perdu son match à Casablanca c’est parce qu’elle affrontait une très bonne équipe de Wydad et un public marocain venu nombreux soutenir leur représentant en ligue des champions africaines.

Dans le football, il y’a une phrase que répète souvent les commentateurs : » le public est entrain de galvaniser l’équipe… ». Ce fait dans le jeu mérite toute son attention. Jaraaf de Dakar ne dira pas le contraire après son match perdu face à Wydad Athletic Club (2-0) le 15 décembre 2019. Le stade Mohamed V de 65.000 places était rouge de supporters qui n’ont pas été spectateurs du début à la fin de la partie.

Un fait que l’on trouve naturellement au maghreb et non au Sénégal. Mais pour le match retour, les dirigeants du club dakarois ont décidé de réduire les prix d’entrée pour sonner la mobilisation. Selon Papa Momar Lo, dirigeant au Jaraaf, l’idée est de faciliter l’accès au stade.

« Quand nous sommes partis à Rabat, nous avons vu un stade plein à 40.000 places. Des supporters qui restent debout 90 minutes. De ce coté, nous sommes en retard face aux équipes maghrébines. On a fait le constat et on s’est dit qu’on va aider nos supporters qui veulent venir, et qui ont parfois des contraintes par rapport aux prix des billets. On a diminué le prix pour au moins vivre ce que le WAC a vécu à l’aller. »

Pour le Jaraaf, l’essentiel est de réunir toutes les conditions pour assurer la remontada : » On a fait 50% moins chère. Le billet en découverte et virage est à 500f. On ne peut pas faire gratuit parce que du point de vu sécuritaire, ce n’est pas possible à Dakar. Mais l’essentiel pour nous est que les gens viennent. Que les joueurs soient entourés d’un public enthousiaste et joyeux. Même si c’est moins de recettes, tant pis!. »

