Auteur de 14 buts en 13 matchs en Super Lig Turque, Mbaye Diagne est une machine offensive inarrêtable avec Kasimpasa. Rien ne lui résiste et il bombarde toutes les défenses du championnat Turc. Raison pour laquelle il lance tout de go. »Je suis un bon joueur », dit-il sans ambages. « Je veux être le meilleur buteur de la super Ligs. Je pense qui si je continue dans cette voie , je pourrai marquer plus de 30 buts », envisage l’ancien attaquant de Lierse en Jubiler League D1 Belgique »., soutient le lion.

« Nous ferons de notre mieux pour gagner le match. Fenerbahce tentera de gagner. Marquer n’est important (dans ce match). L’essentiel c’est que l’équipe gagne les 3 points ». Nous renseigne le journal Stade.

