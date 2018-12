Auteur d’une prestation de haut vol face aux Camerounaises, la gardienne des Lionnes, Hatadou Sako, a été désignée joueuse du match hier, au sortir de ce match comptant pour la 1ère journée de la Coupe d’Afrique de handball.

L’une des forces de l’équipe nationale féminine de handball, c’est qu’elle a une bonne gardienne avec Hatadou Sako, titulaire incontournable depuis 2015. La sociétaire de Nice a encore étalé sa classe de grande gardienne de but face au Cameroun hier, dimanche. La sportive de 23 ans a fait preuve de vigilance et d’assurance en bloquant beaucoup de tirs de loin des joueuses camerounaises. Très inspirée, elle a tiré son épingle du jeu et contribué grandement à la victoire du Sénégal. « Il nous fallait marquer notre territoire d’entrée, prendre un ascendant psychologique sur les autres équipes », dit-elle.

A la gardienne des Lionnes de poursuivre: « Oui, en un certain moment, on a replongé dans nos travers mais on a réussi à se ressaisir avec les bonnes instructions du coach qui nous a redonné une force mentale ». Sur sa distinction, Hatadou se la joue très modeste: « Je suis très fière d’avoir été désignée MVP. J’ai en tête qu’avoir une grande gardienne de but, c’est nécessaire dans ce genre de compétition. Si tu ne fais pas certains arrêts, ton équipe aura du mal à gagner des matchs. J’essaye d’apporter le maximum de moi-même. En un certain moment, j’ai été en difficulté et on m’a relevée. Je n’ai pas été désignée MVP que grâce à mes prestations ».

wiwsport.com