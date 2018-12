De retour de la France, samedi passé dans la nuit, où il a séjourné trois mois durant pour préparer son combat contre Modou Lô, Balla Gaye 2 met en garde son adversaire du 1 janvier prochain prochain.

« Je vais le corriger avant de le terrasser, déclare-t-il, dans un entretien accordé à Les Échos. S’il ose se mesurer à moi dans la bagarre, je le corrige. S’il opte pour la lutte, le combat sera éclair. Dans ce duel, c’est moi qui ferai tout. Si le combat doit être palpitant, cela dépendra de moi, si cela doit être insipide, ça sera à cause de moi. Mais Dieu a fait que je n’ai jamais livré un combat fade. Je l’avais battu en 21 secondes, le fait qu’il se retourne pour dire qu’il lui manquait l’expérience me désole. Je compte lui prouver le contraire. C’est un duel qui représente beaucoup pour moi. Et s’il plait à Dieu, je vais le battre. »

A Eumeu Sène, l’actuel « roi des arènes » qui l’écarte de la liste de ses potentiels adversaires, Balla Gaye 2 réplique : « Tu peux battre un lutteur mille fois et que ce dernier soit plus populaire, plus aimé dans le cœur des Sénégalais. Je remercie Dieu et dis Alhamdoulilah car il me reste beaucoup d’années dans ce sport. »

Revenant sur sa préparation, le ’’Lion’’ de Guédiawaye dit s’être donné à fond. « Je suis seul dans mon appartement. Je n’ai ni téléviseur ni radio. Seul mon téléphone portable me tient compagnie, avec lequel je communique avec ma famille et mes amis. Je n’ai jamais souffert de ma vie comme je suis en train de le faire. C’est difficile. »

« La seule chose, qu’il me reste à faire », conclut-il, c’est « d’appliquer toutes les souffrances qu’il a endurées dans le travail (condition physique, endurance), le jour du combat. »

Au terme de sa préparation de plus de deux mois à l’INSEPS de Paris, le Lion de Guédiawaye affiche une confiance débordante dans sa peau, à un mois du choc.

