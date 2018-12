Après la matérialisation du choc entre Lac 2 et Boy Niang 2, les amateurs espèrent toujours que le duel Gris Bordeaux et Ama Baldé sera finalisé rapidement. L’affaire est loin d’être bouclée. Le staff d’Ama Baldé est partant. Fass guette la meilleure offre.

Le combat entre Gris Bordeaux de Fass et Ama Baldé de Pikine n’est pas encore ficelé. Certes, le frère d’Aziz Ndiaye commence à prendre ses marques et avance à grands pas sur ce dossier. Jusqu’à présent, un accord officiel n’a pas eu lieu dans les différents encadrements. On chuchote que du côté d’Ama Baldé, un accord de principe est donné depuis belle lurette. Seuleu Bou Ndaw, qui se trouve en ce moment en France, ne voudrait pas que ce combat lui file entre les doigts. Un protocole d’accord existe entre son staff et celui d’Albourakh Events. Son manager Abdou Bakhoum est clair à ce sujet: « Nous sommes prêts pour disputer ce combat. On est tombé d’accord avec ce promoteur. Maintenant les choses traînent toujours dans le camp de Fass. Seulement j’ai la conviction que Fass veut avoir deux combats. Les dirigeants de Gris Bordeaux veulent croiser Ama Baldé et Bombardier. C’est comme qu’ils avaient pour Tapha Guèye lorsqu’il croisait Lac 2 et Balla Gaye 2 ».

De Façon officielle, l’écurie Fass n’a pas encore donné son feu vert pour la matérialisation de leur combat contre Ama. Ni pour le promoteur Baye Ndiaye de la structure Albourakh Events ni pour un autre bailleur. Le manager de Gris, Khalifa Dia, défend cette position: « On n’a pas signé un contrat. Les négociations se poursuivent. Pikine veut ce combat à tout prix. Pour arriver à cette fin, il accuse Fass de traîner les pieds et autres. Il ne faut pas que l’opinion tombe dans ce piège. Jusqu’à preuve du contraire, notre potentiel combat contre Ama Baldé est toujours d’actualité ». Tout porte à croire que Fass ne cherche qu’à avoir un cachet convaincant pour signer ce contrat.

SunuLamb