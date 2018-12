Trois jours avant le match décisif du Jaraaf au Togo contre l’US Koroki de Tchamba, comptant pour la manche retour du tour préliminaire de la Ligue africaine des champions, le capitaine Pape Youssou Paye s’est confié à Stades.

Avant de s’envoler dimanche pour Lomé, Pape Youssou Paye, le capitaine Vert et Blanc, remarquable lors du succès du Jaraaf à Dakar (1-0), décline les ambitions du club le plus titré du Sénégal, prêt à aller arracher la qualification à l’extérieur. « On sait ce qui nous attend contre cette équipe togolaise. Ce n’est plus l’affaire du seul Jaraaf, nous représentons tout un pays. Après notre victoire à Dakar, tout le monde s’attend à ce qu’on aille chercher la qualification à Lomé. Pour ce faire, on doit être présent dans tous les duels. On sait que ça ne sera pas facile contre une équipe qui a un retard d’un but à combler. L’objectif pour nous sera de marquer en premier pour leur mettre la pression », déclare Pape dans les colonnes du quotidien Stades.

Selon le capitaine des champions du Sénégal en titre, la clé du match serait de ne pas faire bloc bas, de garder la balle et de procéder par des contres. « Nous nous sommes préparés à tout. Nous sommes prêts à nous adapter à n’importe qu’elle situation. Beaucoup pensent que nous rentrerons bredouille de Lomé. C’est n’est qu’une source de motivation supplémentaire pour nous. Nous sommes prêts à nous battre et donner tort à ceux qui ne croient pas en nous. Inch Allah, nous allons monter à tout le monde qu’on a le niveau pour évoluer en Afrique », martèle Pape Youssou Paye, capitaine du Jaraaf.

