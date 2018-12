Pour le compte de la 16e journée de la Ligue 2 française, le FC Metz se déplaçait sur la pelouse de Grenoble. Les Grenats ont été tenus en échec, score final un but partout. L’international sénégalais Opa Nguette a marqué le but messin.

Le leader avait pourtant commencé idéalement grâce au but du jeune Opa Nguette (24 ans) qui avait profité d’un contact entre Emmanuel Rivière et le gardien Brice Maubleu pour marquer dans le but vide (19e). L’international sénégalais porte ainsi son compteur but à 4 unités cette saison.

Les hommes de Frédéric Antonetti ont toutefois une fin d’année 2018 intéressante pour espérer creuser l’écart: jusqu’à la mi-janvier, ils ne seront opposés qu’à des équipes de bas de classement (Red Star, Nancy, Valenciennes, Orléans…). Plus aisé sur le papier que le duel qui attend le rival brestois, à Lens (4e du classement) dès la 17e journée.

wiwsport.com