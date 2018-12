Avant le match crucial de la Série A contre la Roma, l’attaquant de l’Inter, Keita Baldé, a parlé à Sky Sport de divers problèmes. En effet, l’international sénégalais, âgé de 23 ans, a expliqué à quel point il était heureux de pouvoir enfin se démarquer sous un maillot de Nerazzurri lors de la victoire (3-0) du week-end dernier face à Frosinone à San Siro.

Voici ses propos: «C’était génial de marquer mon premier but à la maison devant nos supporters. Cela faisait longtemps que je l’attendais, mais j’ai travaillé pour que cela se produise et ce n’est que le début. Cependant, je dois encore faire beaucoup plus pour améliorer et aider l’équipe.

«L’Inter est un club fantastique et la chemise de l’Inter ne peut être portée par personne. Il y a une histoire derrière cela et cela a une signification évidente. San Siro est l’un des meilleurs stades du monde. Je suis donc fier de jouer pour l’Inter. Il est extrêmement important, surtout pour nous, jeunes joueurs, que Spalletti considère tout le monde comme un potentiel partant. Nous devons tous nous assurer que nous sommes toujours prêts. Tout le monde préfère jouer mais vous devez travailler et attendre votre moment. Certaines personnes se concentrent un peu trop sur les statistiques, mon objectif pour la saison est de donner le maximum d’engagement et de jouer pour aider mes coéquipiers. Les objectifs et les aides viendront alors en conséquence.

«Le fait d’être un jeune joueur dans une équipe supérieure entraîne une période d’adaptation. Je suis arrivé à la Lazio quand j’étais encore incroyablement jeune et il m’a fallu du temps pour trouver mes marques, même en jouant avec d’excellents joueurs comme Klose. Vous jouez sans réfléchir quand vous avez 18 ans et ensuite vous êtes mature. Schick a de la qualité, il est un joueur de haut niveau et il doit rester fort mentalement ».

“Ce sera un peu étrange d’être de retour à Rome, pas en tant que joueur de la Lazio, mais ce sera toujours un petit derby pour moi. Nous sommes une équipe solide et un groupe solide avec des idées claires, en particulier dans les vestiaires. C’est bien de ressentir cela, car nous sommes une grande équipe et nous allons continuer à nous battre dans la ligue ».

« En ce qui concerne la défaite à Londres, nous avons tenté notre chance, même si au final nous avons perdu. Rester dans la course dans un groupe comme celui-là est une bonne chose. Nous allons tout donner contre le PSV et ensuite voir ce qui se passe. Le match contre la Juventus? Ce sont le type de matchs que tout le monde veut jouer.Ils ne seront pas trop heureux de nous faire face. »

