L’équipe nationale du Sénégal de Handball féminin, participera à la 23e édition de la CAN qui se tient au Congo Brazzaville. En prélude du match d’ouverture qui les opposera au Cameroun, les joueuses Hawa Ndiaye, capitaine des Lionnes et Hatadou Sako, la gardienne se sont confiées aux confrères du quotidien Stades.

La CAN de handball féminin chez les seniors dames démarrera ce dimanche, au Congo Brazzaville. Et le match d’ouverture opposera le Sénégal au Cameroun. En prélude de ce choc, la capitaine des Lionnes a donné ses sensations à Stades.

Hawa Ndiaye : « Depuis que nous sommes arrivées au Congo, nous avons vraiment hâte de commencer la compétition. Là, on a vraiment un esprit revanchard. On va tout faire pour transformer cet état d’esprit en énergie positive afin d’avoir de bons résultats. Il va falloir qu’on gère nos émotions. Là, il nous reste une séance d’entraînement demain (ce samedi) avant le début de la compétition. Ce sera notre seconde séance d’entraînement à l’heure du match pour que nos corps se réveillent et que nous soyons prêtes mentalement. Voilà donc, on a super hâte de commencer », confie Hawa Ndiaye, capitaine des Lionnes.

Hatadou Sako : « Nous prenons nos marques petit à petit. Nous nous préparons crescendo pour pouvoir arriver dans la compétition très en forme dimanche lors de notre match contre le Cameroun, un adversaire très costaud. On a un très bon groupe. Nous faisons en sorte de préparer ce premier match de la meilleure des façons. Nous faisons preuve de beaucoup de concentration, d’envie et de sérieux. Nous allons aborder ce match très sérieusement comme toutes les rencontres que nous aurons à disputer dans la compétition. Le Cameroun est un adversaire qu’on a déjà joué et battu une fois. On va s’appuyer sur les mêmes bases: la combativité et la concentration », déclare la gardienne de l’équipe nationale, Hatadou Sako.

Stades