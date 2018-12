Malgré la victoire sur le Slavia Prague (2-0), jeudi en Ligue Europa, Younousse Sankharé (29 ans, 22 matchs et 2 buts toutes compétitions cette saison) n’a pas caché sa frustration. La raison ? L’affluence très faible au Matmut-Atlantique pour la réception du club tchèque.

« Hier (jeudi), le stade n’était pas plein, et pourtant on a gagné. La place était à cinq ou dix euros. Je ne comprends pas pourquoi les gens ne viennent pas aux matchs de Coupe d’Europe. Mais quand c’est de Paris qu’il s’agit, ils viennent, a pesté le milieu de terrain girondin devant la presse. Bien sûr que ça me frustre. On nous demande des résultats, la moindre des choses, c’est de venir nous supporter. Pour critiquer, il faut venir voir les matchs. »

« Un problème d’horaire ? C’est une question de volonté aussi. Nous, en tant que joueurs, on apprécierait qu’il y ait plus de monde, c’est un fait. Il est vrai aussi que les résultats poussent les gens à se déplacer au stade. Si on gagne contre Paris et qu’on arrive à se qualifier pour la Coupe d’Europe, je pense qu’il y aura beaucoup plus de monde », a poursuivi Sankharé, qui retrouvera le PSG ce dimanche (21h) en Ligue 1.

