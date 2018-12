Le Jaraaf a battu Koroki hier lors du match allé des préliminaires de Ligue des champions (1-0).

Les vert-blanc ont battu le club togolais avec un but inscrit par Cesar Gueye (4e). Le Jaraaf avait la possibilité de marquer plusieurs buts et doubler la mise.

Le coach du Jaraaf, Malick Daf est satisfait de la prestation de ses poulains : « Je suis satisfait du match que mes joueurs ont délivré. Depuis 4 journées on ne peut pas avoir de victoire, et ce soir on a gagné donc je rends grâce à Dieu.

Ce match était important pour nous, c’est la coupe d’Afrique. C’est vrai on pouvait marquer beaucoup de buts mais nos attaquants ont manqué de réalisme et cela arrive dans le football », affirme Malick Daf au micro de wiwsport.com.

Le Jaraaf jouera le match retour la semaine prochaine au Togo. Un match qui sera décisif pour les deux équipes qui joueront la qualification pour les 16e de finale.

wiwsport.com