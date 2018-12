La Baleine de Lansar a signé son retour au bercail le jeudi dernier, indique Sunu Lamb. Il n’a pas fait dans la langue de bois pour désigner ses potentiels adversaires, dont Zoss.

« Zoss faisait du bruit partout. J’ai suivi certaines de ses émissions sur le net. Il a crié sur tous les toits du monde qu’on a une fois démarché notre combat, que j’ai décliné l’offre. Ce n’est pas vrai. Aucun promoteur ne m’a jamais contacté pour me le proposer. Il n’a pas arrêté sa carrière. Il reste dans l’arène. C’est moi qui vous donne cette information. Il n’a pas raccroché. Tout récemment, un promoteur m’a contacté pour me parler d’un éventuel combat contre Zoss. Lorsque je lui ai rétorqué que le show man a arrêté, il m’a indiqué qu’il reste encore dans l’arène. Et qu’il est prêt à me faire face. », affirme Ness.

Wiwsport.com