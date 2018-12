En déplacement au stade Mosson de Montpellier , Ismaila Sarr et son équipe stade Rennais ont tenu en échec la Paillade ( Montpellier) sur le score de ( 2-2).

L’attaquant sénégalais a provoqué le penalty de l’égalisation rennais suite une faute du défenseur Vitorino Hilton exécuter par Bourigeaud (71′).

Au micro de BeIn, Vitorino Hilton s’est exprimé autour du second but rennais. “Le penalty ? On connaît Sarr, c’est un attaquant, dès qu’il est dans la surface il cherche à tomber. Après je ne sais pas s’il y a contact. Nous, on ne voit qu’une fois, on ne voit pas le ralenti. Aujourd’hui, c’est avec la VAR qu’on prend la décision donc il faut l’accepter.”

Pas sûr que la VAR aurait été d’une grande aide sur ce coup, d’une personne à une autre, l’avis était totalement différent au sujet de ce penalty. Propos relayés par Sports.fr.

