Selon le quotidien Stades, Idrissa Gana Guéye a pris une nouvelle dimension dans son registre et ose maintenant beaucoup plus dans le jeu et se projette de plus en plus vers l’avant pour servir les attaquants sénégalais.

« J’ai progressé dans ce domaine (le jeu vers l’avant), confirme e Lion. Il ne faut pas oublier que je suis un milieu défensif. Mon rôle, c’est de récupérer les ballons et de faire jouer mes coéquipiers. J’essaie de travailler dans ce sens-là », tempère-t-il.

Wiwsport.com