Vainqueur du tournoi UEMOA 2017 et meilleur buteur de la compétition, Aliou Badji s’éclate en Suède avec Djurgårdens IF (D1). Auteur de 10 buts et trois passes décisives cette saison, l’ancien attaquant du Casa Sports qui a rejoint ce championnat en janvier 2017 est convoité par plusieurs clubs européens. Dans cet entretien exclusif avec wiwsport.com, Aliou Badji est revenu sur son parcours, affiche ses ambitions en tant que joueur professionnel et son envie de jouer avec l’équipe nationale du Sénégal A.

Comment tu as trouvé ta saison avec Djurgårdens IF ?

« Ma saison a été correcte. Au début je n’avais pas assez de temps de jeu mais après j’ai été titularisé 18 matchs et j’ai marqué 10 buts et trois passes décisives. Donc je suis satisfait de mes performances. »

As-tu des ambitions d’aller dans un club plus huppé ?

« Il y a beaucoup de clubs qui veulent me recruter. Il y en a des grands clubs en Belgique, 6 clubs français, en Turquie aussi. Je suis sollicité par pas mal de clubs qui sont très motivés pour me recruter et j’espère bouger pour avoir plus de visibilité, c’est mon souhait. »

Comment tu trouves le championnat suédois ?

« Le championnat suédois n’est pas mal surtout pour un début. C’est un championnat physique quand même ».

Quels sont tes objectifs en tant que joueur professionnel ?

« Mon objectif en tant que professionnel est de jouer dans les plus grands clubs au monde et représenter les couleurs nationales. Je veux aussi remporter des coupes avec l’équipe nationale A. Voilà mes objectifs et je me bats pour les atteindre »

Parle-nous de tes débuts en tant que joueur…

« Mes débuts étaient difficiles. J’étais à Cap Skirring, dans une école de football dirigé par Ndiaye Sy qui est un ancien joueur, c’est lui qui m’a appris beaucoup de choses. Après j’ai travaillé pour intégrer le Casa Sports, avoir des sélections et venir dans ce championnat. C’est grâce à Ndiaye Sy aussi parce que c’est lui qui m’a appris beaucoup de choses dans le football ».

Qu’est ce qui a fait de toi un attaquant ?

« Au début je jouais comme milieu de terrain numéro 10. On m’appelait même Rivaldo tellement que je prenais tout le temps le ballon pour dribbler. Un jour mon équipe n’avait pas de 9 et mes coéquipiers m’ont dit de jouer à ce poste mais au début je ne voulais pas. Je voulais jouer comme milieu de terrain et faire des passes. Mais avec le temps j’ai aimé, je travaillais beaucoup devant les buts et je me suis bien amélioré ».

Tu as joué la Coupe du monde avec les lionceaux, parle nous de la tanière…

« Ce n’est pas facile de jouer en équipe nationale A. J’ai porté le maillot national à plusieurs reprises avec la petite catégorie. J’ai joué la coupe du monde et chaque joueur souhaite vivre ces moments et jouer la coupe d’Afrique, la coupe du monde et représenter son pays, jouer devant ton peuple. Je suis fier de cela et j’ai hâte de revivre cela avec l’équipe A ».

Est-ce que tu vois ta place en équipe A ?

« Pourquoi pas, ceux qui sont dans l’équipe A sont des personnes que je respecte. Ils jouent dans de grands championnats, ils ont plus d’expérience et tout. Mais quand mon heure sonnera je dirai que j’ai ma place là-bas. Maintenant il faut travailler pour y accéder et avoir ta place dans l’équipe. Et je sais que cela sera pour bientôt, je vais venir avoir une place dans l’équipe et laisser mes empreintes ».

As-tu déjà discuté avec le sélectionneur Aliou Cisse ?

« Aliou Cisse pas encore, je n’ai pas encore eu l’occasion de discuter avec lui. Mais je sais qu’il me connait et qu’il me suit de près »

Tu es un pur produit du championnat local, comment tu trouves la Ligue 1 ?

« J’ai joué dans le championnat sénégalais avant d’aller à l’étranger. Ce n’est pas mal le championnat c’est juste que les conditions ne sont pas favorables, mais bon c’est une bonne marge marque et c’est physique. On a eu à apprendre des choses aussi dans ce championnat ».

Qui est ton idole ?

« Mon idole tout le monde le connait c’est Didier Drogba. C’est une référence pour moi. Son style de jeu me plait et à chaque fois j’essaye de faire comme lui avec les duels aériens, etc. ».

(propos recueillis par El Amine Diop)