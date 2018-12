Le puncheur de l’écurie Walo est prêt à affronter Boy Niang. En discussions avec la structure Leewtoo depuis des mois, Lac 2 a finalement donné son accord de principe à Pape Thialis Faye.

Bonne nouvelle pour les férus de lutte. Le duel plébiscité par les amateurs depuis l’année dernière aura lieu cette saison. La structure Leewtoo dirigée par Pape Thialis a finalement eu l’accord de Lac 2 pour affronter boy Niang. Le lutteur walo-walo avait suspendu les négociations avec Leewtoo pour un problème du cachet. Il avait rejeté l’offre de 55 millions francs Cfa. Même s’il n’a pas voulu trop entrer dans les détails, le patron de Leewtoo production a confirmé avoir trouvé un accord de principe avec Lac de Guiers 2.

«Ce combat va se faire. Nous allons attendre que le nouveau bureau du Cng soit installé pour l’officialiser», a déclaré Pape Thialis Faye qui ne veut pas refaire les mêmes erreurs que lorsqu’il démarchait Modou Lo. «Cela nous a servi de leçon. On attend donc que les choses bougent pour rendre officiel ce duel». Un combat qui sera âprement disputé entre deux lutteurs de talent. Si Lac 2 sort d’une défaite par pénalités devant Modou Lô, le fils de De Gaulle est dans une dynamique de victoires et la dernière en date a été face à Sa Thiès. Un autre derby entre Pikine et Guédiawaye.

