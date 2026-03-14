Pierre Sage, l’entraîneur lensois, est désormais sous le charme de son attaquant sénégalais Abdallah Sima, qui, malgré son temps de jeu pour le moins limité, parvient à se mettre en valeur dans l’effectif des Sang-et-Or.

Jeudi 5 mars 2026, le Racing Club de Lens se rend sur la pelouse de l’Olympique Lyonnais, pour le compte des quarts de finale de la Coupe de France. Quelques minutes avant le coup d’envoi de la rencontre, les Sang-et-Or font face à un gros coup dur : Wesley Saïd, meilleur buteur du club en Championnat cette saison avec dix réalisations, est touché à l’échauffement et doit donc déclarer forfait. Pour le remplacer, Pierre Sage se penche logiquement sur Abdallah Sima (24 ans).

Sage salue le professionnalisme de Sima

Il faut dire que cela paraissait un peu une surprise de ne pas voir l’attaquant sénégalais figurer dans le onze de départ initial, lui qui avait inscrit trois buts et délivré une passe décisive lors des deux derniers matchs de Coupe de France. Et comme il semble apprécier particulièrement la compétition cette saison, l’ancien joueur du Slavia Prague n’a pas déçu. C’est lui qui avait permis à Lens de doubler la mise au Groupama Stadium, avec notamment un but somptueux juste avant la pause.

« Ça me questionne sur le fait de ne pas l’avoir fait plus jouer, déclare Sage, dont les propos ont été rapportés par Lensois.com. Parce que s’il est efficace quand on le voit, c’est que j’aurais peut-être dû l’aligner un peu plus. Mais dans tous les cas, il a toujours appréhendé les choses avec suffisamment de professionnalisme et de corporatisme pour continuer à travailler et justement profiter du peu, ou du très peu même, qu’il a eu à un moment donné. Et c’est vrai qu’aujourd’hui, l’opportunité se présente. »

« Il a essayé de se transformer »

En effet, Sima, reconduit dans le onze lors de la réception du FC Metz, dimanche dernier (3-0), avait enchaîné avec une passe décisive, sa première en Ligue 1 cette saison. « Il répond de manière très positive. Donc l’important pour lui, ça va être de répondre de manière positive dans la durée. Et ça, ce sera un troisième enjeu pour lui. » Pour Pierre Sage, l’ancien attaquant de Brighton, des Rangers et du Stade Brestois dispose de qualités qui font énormément de bien au Racing. « Ça change les choses et ça change les problèmes à régler pour l’adversaire aussi », commente Sage.

Et l’ancien coach de l’OL d’argumenter : « C’est un joueur qui est beaucoup plus dans la profondeur, qui, dès qu’il reçoit la balle, aime bien attaquer l’espace. C’est vrai qu’il a eu, à son arrivée, ces caractéristiques-là qui ont vite émergé. À l’inverse, il a essayé de se transformer un peu pour rentrer dans notre jeu, puisqu’il a un jeu qui est beaucoup plus intérieur que ce qu’il faisait à Brest. Ça demande d’autres choses. Donc, il a dû aussi se mettre dans ces conditions pour répondre à cette exigence-là de notre jeu. Mais aujourd’hui, je trouve qu’il a bien équilibré les deux. Il s’est dénaturé un peu moins et, du coup, on voit ses qualités. On l’a vu notamment sur le but qu’il marque en fin de mi-temps à Lyon. Et c’est vrai que c’est un joueur : si on lui fermait la profondeur, si on l’empêchait de se déplacer en profondeur, on s’éloignerait de ses qualités naturelles. »

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