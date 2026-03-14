Après avoir reçus des prix de reconnaissance de la part d’Everton, Idrissa Gana Gueye et Iliman ont été honorés par l’association des footballeurs professionnels (PFA) suite à leur sacre à la CAN Maroc 2025.

Auteurs d’une très belle Coupe d’Afrique des Nations 2025 dans laquelle le Sénégal a été sacré champion après avoir battu en finale le Maroc (1-0), les Toffees Idrissa Gueye et Iliman Ndiaye continuent de recevoir les honneurs.

Ce vendredi ils ont tous deux reçus de la part de l’association des footballeurs professionnels (PFA), des prix individuels avec le logo de la Premier League et leur numéro de maillot. Pour rappel, Ismaila Sarr (Crystal Palace), et El Hadji Malick Diouf ont également reçu cette distinction honorifique.

À souligner que la CAN remportée au Maroc était la deuxième gagnée par Idrissa Gana Gueye et la première d’Iliman Ndiaye.

Everton and Senegal duo Iliman Ndiaye and Idrissa Gana Gueye have been presented with PFA special recognition awards following their outstanding #AFCON victory in January. 🇸🇳👏 pic.twitter.com/rIchOEeZyb — PFA (@PFA) March 13, 2026

Wiwsport.com