On revient fort avec le classement des meilleurs buteurs sénégalais évoluant à l’étranger. Après quelques semaines de disette, notre Top 10 des serial buteurs nous offre quelques noms non familiers et le retour en force de Bamba Dieng.

Mbaye Diagne est seul dans son monde ! L’attaquant sénégalais qui officie cette saison sous les couleurs d’Amedspor en deuxième division turque, domine sans conteste les débats dans le classement des meilleurs buteurs sénégalais a l’étranger avec 21 réalisations. Aussi incroyable que cela puisse paraitre, le deuxième qui vient après Mbaye Diagne c’est Mame Biram Diouf (Ankara Keciörengücü) avec 13 buts jusque-là cette saison.

Le duo de tête est suivi par trois Lions en l’occurrence Ismaïla Sarr, Philippe Keny et Bamba Dieng avec 11 réalisations chacun. Force est de reconnaitre la montée en puissance de l’ancien buteur marseillais qui est devenu inarrêtable depuis le début de l’année. Le reste du Top 10 est plus que serre avec 4 joueurs qui totalisent chacun 10 buts – devant Ousmane Sow qui ferme le tableau avec 9 unités.

TOP 10 Meilleurs Buteurs Sénégalais 2025-2026

Mbaye Diagne (Amedspor) – 21 buts – 26 matchs Mame Biram Diouf (Keciörengücü) – 13 buts – 25 matchs Ismaila Sarr (Crystal Palace) – 11 buts – 28 matchs Philippe Keny (FC Zürich) – 11 buts – 23 matchs Bamba Dieng (FC Lorient) – 11 buts – 15 matchs Sadio Mane (Al Nassr) – 10 buts – 25 matchs Mame Baba Thiam (Corüm FK) – 10 buts – 23 matchs Oumar Diouf (Saint-Trond) – 10 buts – 26 matchs Famara Diedhiou (Clermont Foot) – 10 buts – 15 matchs Ousmane Sow (Brondby FK) – 9 buts – 23 matchs

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