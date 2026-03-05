Crystal Palace et Ismaila Sarr sont en entrain de se promener sur la pelouse de Tottenham. Grâce à un doublé de l’ailier sénégalais, les Eagles mènent 3-1 face aux Spurs.

Souvent au rendez-vous face aux grosses équipes, Ismaila Sarr réalise une grosse première période au Tottenham Hotspur Stadium. Après s’être vu refusé un but à la 32e, le champion d’Afrique a permis à Crystal Palace d’égaliser sur penalty.



#PL 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 : Ismaïla Sarr remet les pendules à l’heure en transformant son pénalty avec sang-froid ⚽🎯 pic.twitter.com/0qtXxZ5bHH — CANAL+ SPORT Afrique (@cplussportafr) March 5, 2026

Puis juste avant la pause, alors que Strand Larsen venait de marquer le 1-2, Sarr a triplé la mise. Ces 12e et 13e buts de la saison.

🚨🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 ISMAILA SARR HAS MADE IT THREE FOR CRYSTAL PALACE! Tottenham 1-3 Crystal Palace.pic.twitter.com/HsuWZQlRpe — Tekkers Foot (@tekkersfoot) March 5, 2026

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