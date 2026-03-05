Le dernier match de la 29e journée de Premier League a été marqué par une nouvelle défaite pour Tottenham d’Igor Tudor face à Crystal Palace (1-3). Le coach croate enchaîne un troisième revers en trois matchs et voit ses Spurs se rapprocher un peu plus de la zone rouge, la faute, en grande partie, à un excellent Ismaïla Sarr qui porte les Eagles vers les places européennes.

Ce jeudi soir se disputait le dernier match de la 29e journée du Championnat d’Angleterre. Privé de victoire en Premier League depuis le début de l’année et depuis l’arrivée de son nouvel entraîneur Igor Tudor, Tottenham accueillait Crystal Palace, pour un troisième derby londonien d’affilée pour les Spurs, après les défaites contre Arsenal et Fulham. Dans un contexte explosif, l’ancien coach de l’Olympique Marseille et les partenaires de Pape Matar Sarr étaient encore attendus au tournant. À l’arrivée, la situation va s’empirer.

Malgré le retour de « PMS » dans le onze de départ et l’ouverture du score de Dominic Solanke peu après une demi-heure de jeu (34e), Tottenham a complètement sombré. Sous l’impulsion d’un immense Ismaila Sarr, Crystal Palace a tout renversé avant même la pause. L’ailier sénégalais s’est d’abord vu refuser un but (32e) mais c’est lui qui a permis aux Eagles de revenir au score. Fauché par Micky van de Ven, « Izo » a provoqué le rouge du défenseur néerlandais et obtenu un penalty qu’il a tranquillement transformé (40e).

#PL 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 : Ismaïla Sarr remet les pendules à l’heure en transformant son pénalty avec sang-froid ⚽🎯 pic.twitter.com/0qtXxZ5bHH — CANAL+ SPORT Afrique (@cplussportafr) March 5, 2026

À l’ouest, Tottenham n’a pas su réagir. C’est même Crystal Palace qui a appuyé sur l’accélérateur. Auteur d’un gros match dans l’entrejeu, Adam Wharton a alerté Jorgen Strand Larsen, qui doublait la mise (45e+5). On pensait se diriger vers la mi-temps, mais les Eagles ne voulaient pas en rester-là. Encore lui, Wharton a adressé un excellent ballon à Ismaila Sarr, clinique devant Guglielmo Vicario (45e+7). Le champion d’Afrique inscrit déjà ses 12e et 13e buts de la saison. Il laisse Tottenham à la 16e place à un point de la zone rouge, et permet à Crystal Palace de grimper à la 13e place. L’Europe est quand même à dix points pour les Eagles.

#PL 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 : Wharton offre deux caviars à Strand Larsen et Ismaïla Sarr, les Spurs sombrent un peu plus ⚽🎯📉 pic.twitter.com/Dw3buVJGzi — CANAL+ SPORT Afrique (@cplussportafr) March 5, 2026

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