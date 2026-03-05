La Confédération Africaine de Football (CAF) a annoncé, dans un communiqué, le report de la Coupe d’Afrique des Nations féminine 2026. Initialement prévue du 17 mars au 3 avril 2026, la compétition se jouera désormais du 25 juillet au 16 août 2026.

Dans son message, l’instance dirigeante du football africain explique que cette décision a été prise après des discussions avec ses partenaires, dont la FIFA, ainsi qu’avec d’autres parties prenantes. La CAF évoque notamment « certaines circonstances imprévues » et indique que ce changement de calendrier vise à assurer le succès de cette importante compétition féminine.

La Coupe d’Afrique des Nations Féminines 2026, dont l’organisation a été attribuée au Maroc en octobre 2024, reste donc maintenue dans le royaume, même si la CAF n’a donné aucun détail supplémentaire sur les raisons précises de ce report.

Cette décision intervient toutefois dans un contexte particulier entre la CAF et le Maroc depuis la finale de la dernière édition de la CAN, perdue par le pays hôte. Ces derniers jours, plusieurs voix se sont élevées pour évoquer des incertitudes autour de l’organisation de la compétition.

Le ministre sud-africain des Sports, Gayton McKenzie, est même allé plus loin en déclarant que l’Afrique du Sud était prête à « sauver » la compétition si nécessaire, relançant les spéculations sur un éventuel changement d’hôte.

« Sommes-nous tous contraints de souffrir parce que le Sénégal a remporté la CAN ? » Le gros tacle de Gayton McKenzie, Ministre des Sports de l’Afrique du Sud, au Maroc concernant l’organisation de la CAN féminine 2026 ! #wiwsport pic.twitter.com/Qjq0j3OgM9 — wiwsport (@wiwsport) March 4, 2026

Finalement, la CAF a choisi l’option du report, alors que plusieurs sélections qualifiées avaient déjà entamé leur préparation en vue du tournoi initialement programmé en mars.

Malgré ce décalage de calendrier, l’instance africaine assure que les préparatifs se poursuivent et se dit confiante quant à la réussite de la compétition.

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