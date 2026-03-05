L’attaquant sénégalais de 19 ans Raymond Junior Diouf s’est engagé avec les Jaune et Bleu du club belge de SK Beveren jusqu’en 2028, avec une option pour une saison supplémentaire.

Avant de rejoindre la Belgique, le jeune buteur évoluait aux États-Unis avec les Grand Canyon Antelopes, où il s’est rapidement illustré. Lors de sa première saison en NCAA Division I, il a inscrit 18 buts, réalisant ainsi les meilleures statistiques pour un joueur de première année depuis 2010. Ses performances remarquées ont attiré l’attention de plusieurs clubs européens, mais le Sénégalais a finalement choisi le projet sportif de SK Beveren pour poursuivre sa progression.

Dans un premier temps, Raymond Junior Diouf s’entraînera avec le groupe professionnel, tout en disputant des matchs avec l’équipe U21 afin de faciliter son adaptation à son nouvel environnement et au football européen.

WELKOM OP DE FREETHIEL, RAYMOND JUNIOR DIOUF! SK Beveren maakt werk van de toekomst. De 19-jarige Senegalese aanvaller Raymond Junior Diouf ondertekende bij geel-blauw een overeenkomst tot 2028 mét optie op een extra jaar op de Freethiel. Lees meer: https://t.co/nN2zk4bNSP… pic.twitter.com/vnZ4nRnAWc — SK Beveren (@SKBeveren) March 4, 2026

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