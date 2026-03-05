Arrivé cet hiver en prêt de R.S.C. Anderlecht pour pallier l’absence sur blessure de Vitalie Becker, l’international sénégalais Moussa Ndiaye a rapidement convaincu les dirigeants du club allemand, qui envisageraient désormais de le conserver sur le long terme.

Depuis son arrivée dans la Ruhr, le défenseur sénégalais n’a manqué aucun des quatre matchs disputés par Schalke toutes compétitions confondues. À chaque sortie, le latéral sénégalais s’est montré solide. Ses prestations convaincantes n’ont pas échappé à la direction sportive de Schalke. Selon Sport BILD, le club travaille déjà à une opération de transfert permanent avec Anderlecht à l’issue de la saison. Les premiers contacts avec le club belge pourraient être engagés dès cet été si Schalke, en bonne posture pour retrouver la Bundesliga, parvient à ses objectifs sur la fin de saison.

Le média allemand, parcouru par wiwsport, évoque un montant d’environ 1,5 million d’euros pour boucler cette transaction. Une somme qui, dans le contexte financier actuel du club, reste importante, notamment si Schalke ne retrouve pas la Bundesliga cet exercice. Sous contrat avec Anderlecht jusqu’en 2028, Moussa Ndiaye avait été recruté pour remplacer Becker pendant sa convalescence. Mais en seulement quatre apparitions, il a solidement ancré sa place dans l’équipe, prouvant qu’il pouvait être un élément fiable à ce poste. Reste désormais à savoir si Schalke parviendra à concrétiser cet intérêt dans les prochains mois.

wiwsport.com