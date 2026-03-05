Ancien coach de l’équipe de jeunes d’Anderlecht, Mohamed Ouahbi mènera les Lions de l’Atlas lors de la Coupe du Monde 2026 cet été.

Un peu plus de trois mois avant le début de la Coupe du monde de football aux États-Unis, Canada et Mexique, Walid Regragui a décidé de quitter son poste de sélectionneur du Maroc, a-t-il annoncé lui-même lors d’une conférence de presse de la Fédération Royale Marocaine de Football. Mohamed Ouahbi, né à Schaerbeek et a commencé sa carrière d’entraîneur à Anderlecht, a été nommé pour le remplacer.

Mohamed Ouahbi, qui dispose de la double nationalité belgo-marocaine, avait amené le Maroc à la victoire finale lors de la Coupe du Monde des moins de 20 ans en octobre dernier. Avant de prendre en charge les jeunes marocains en 2022, le technicien âgé de 49 ans a occupé plusieurs fonctions à Anderlecht et a dirigé plusieurs équipes de jeunes. Place maintenant à l’immense défi de remplacer Walid Regragui.

مرحباً بالناخب الوطني الجديد، الســيــد مــحــمــد وهــبــي

نتمنى لك كل التوفيق والنجاح في هذه الرحلة الجديدة Welcome to our new National Head Coach, Mr. Mohamed Ouahbi

We wish you all the best in this new journey #DimaMaghrib 🇲🇦 pic.twitter.com/ngaScWEo1k — Équipe du Maroc (@EnMaroc) March 5, 2026

Ce dernier avait pris les commandes de la sélection en août 2022 et a amené les Lions de l’Atlas en demi-finale de la Coupe du monde au Qatar quatre mois plus tard. Le Maroc, qui a éliminé l’Espagne en huitièmes et le Portugal en quarts, était alors devenu le premier pays africain à se qualifier pour le dernier carré du Mondial. Il avait ensuite été éliminé par la France.

L’entraîneur marocain, 50 ans, a connu deux expériences moins fructueuses à la Coupe d’Afrique des Nations : les Lions ont été éliminés en huitièmes de finale par l’Afrique du Sud en 2023 et ont perdu en janvier la finale à domicile face au Sénégal après prolongations, 22 ans après une dernière finale.

A la Coupe du monde en Amérique du Nord, qui commence le 11 juin, le Maroc, désormais 8e nation mondiale, a été versé dans le groupe C au premier tour avec le Brésil, l’Écosse et Haïti.

شكراً لك ولــيــد الــركــراكــي ونتمنى لك كل التوفيق والنجاح في مسيرتك 🇲🇦❤ Thank you Hoalid Regragui, and we wish you all the best in the next chapters 🫶🏻#DimaMaghrib pic.twitter.com/Fb36YoOulh — Équipe du Maroc (@EnMaroc) March 5, 2026

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