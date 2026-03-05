L’aventure d’Omar Daf sur le banc d’Amiens SC prend fin. Le club picard a officialisé ce jour la mise en retrait de l’entraîneur sénégalais de ses fonctions à la tête de l’équipe professionnelle. Arrivé en 2023, l’ancien sélectionneur de Dijon avait pour mission de stabiliser Amiens en Ligue 2, mais il n’a pas réussi à maintenir durablement le club dans la régularité.

Sous sa direction, la saison a été marquée par des défaites à Grenoble (2‑1), Dunkerque (1‑4) et Troyes (0‑2), seules ponctuées par un succès contre Clermont (4‑3). Ces résultats insuffisants ont progressivement fragilisé sa position, malgré le professionnalisme dont il a fait preuve. Amiens reste englué dans la lutte pour le maintien et occupe la 16e place avec 23 points, soit quatre de retard sur le premier non-relégable, Nancy.

Le club précise que la prise en charge de l’équipe est confiée provisoirement à Julien Ielsch et Serge Costa, en attendant la nomination d’un nouvel entraîneur. Amiens constitue le troisième club français dirigé par Omar Daf après Sochaux et Dijon. Un point de chute pour le technicien sénégalais est désormais attendu pour la suite de sa carrière.

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