La Fédération Sénégalaise de Football (FSF) a annoncé le décaissement des subventions destinées aux clubs engagés dans les compétitions nationales pour la saison 2025–2026.

L’instance fédérale sénégalaise dirigée par Aboulaye Fall a annoncé le paiement effectif des subventions destinées aux clubs engagés dans les compétitions officielles au titre de la saison 2025–2026. Selon le communiqué publié par la FSF, 458 clubs à travers le pays ont bénéficié de cet appui financier. Le montant global des subventions versées s’élève à 1 218 750 000 de nos francs.

Cette enveloppe est en nette progression par rapport à la saison précédente. Lors de l’exercice 2024–2025, la fédération avait alloué 950 millions FCFA aux clubs. L’augmentation se reflète également dans les montants accordés par division. En Ligue 1, chaque club percevra 10 millions FCFA contre 6 millions FCFA la saison dernière, tandis que les clubs de Ligue 2 recevront 8 millions FCFA chacun contre 4,5 millions FCFA lors du précédent exercice.

La Fédération Sénégalaise de Football informe également avoir procédé au remboursement des frais de transport des clubs pour les phases aller et retour de la saison en cours. Cette prise en charge représente un montant total de 77 571 500 FCFA. Au total, près de 1,3 milliard FCFA ont été mobilisés par la FSF pour accompagner les clubs engagés dans les différentes compétitions nationales au cours de la saison 2025–2026.

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