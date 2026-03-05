Le champion d’Afrique Boulaye Dia a retrouvé le chemin des filets avec SS Lazio, mercredi soir, lors de la demi-finale aller de la Coppa Italia face à Atalanta BC (2-2). Un but qui met fin à une longue période sans marquer pour l’attaquant sénégalais.

Entré en jeu à la 76e minute, l’attaquant sénégalais n’a eu besoin que de quelques minutes pour se montrer décisif. Profitant d’un ballon mal contrôlé par Mario Pasalic, l’ancien joueur de Villarreal CF a récupéré la balle dans la surface avant de battre le gardien adverse. Un but qui semblait offrir un avantage précieux aux Romains, avant l’égalisation tardive de l’Atalanta. Après la rencontre, le Lion n’a pas caché son soulagement d’avoir retrouvé le chemin des filets.

« C’était un but important pour moi. Je n’avais pas marqué depuis longtemps. C’est dur de perdre la victoire comme ça, après avoir mené au score à deux reprises », a confié l’attaquant sénégalais au micro de Sport Mediaset. Auteur de son deuxième but de la saison, Dia met ainsi fin à une série de quinze matchs sans marquer avec la Lazio. Son dernier but remontait au 31 août 2025, lors d’une large victoire contre Hellas Verona FC.

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