Le gardien sénégalais Yehvann Diouf a été l’un des grands artisans de la qualification de OGC Nice pour les demi-finales de la Coupe de France. Opposés à FC Lorient, les Aiglons ont dû passer par la séance des tirs au but après un match nul (0‑0).

Le champion d’Afrique a repoussé deux tentatives adverses lors des tirs au but, permettant à Nice de s’imposer 6‑5 et de décrocher son billet pour le dernier carré. Une performance qui confirme l’importance du Lion dans cette équipe, surtout après un retour délicat dans la hiérarchie des gardiens niçois depuis la CAN. A la fin de la rencontre, le portier sénégalais est revenu sur cette séance de tirs au but.

« C’était mal embarqué ! Quand on avait deux tirs au but de retard, je n’étais pas bien. Mais on a réussi à inverser la tendance. Ces derniers temps, en L1, la tendance s’est souvent inversée contre nous. Là aujourd’hui, c’est dans le bon sens, on espère que ça va continuer comme ça. Une mauvaise prestation de notre part ? Contre Montpellier, ça l’était aussi. Si Lorient s’appelait Monaco, on ne tirerait pas les mêmes conclusions. C’est vraiment une superbe équipe, qui joue très bien au football. On sait qu’on a des difficultés, on a peu d’armes, mais on essaie de faire avec nos armes ! Maintenant on va se concentrer sur Rennes, qui va arriver rapidement. Ça va être un match important« , déclare Yehvann Diouf.

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