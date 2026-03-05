L’Olympique Lyonnais ne remportera pas la Coupe de France cette saison. L’OL, qui avait fait le plus dur en revenant au score après avoir été mené 2-0, s’est finalement incliné face à Lens en quarts de finale après tirs au but, Moussa Niakhaté ratant sa tentative. C’est Abdallah Sima et les coéquipiers qui iront défier Strasbourg en demi-finale.

Le Racing Club de Lens a décroché son billet pour les demi-finales de la Coupe de France au terme d’un quart de finale spectaculaire face à Lyon (2-2, 5-4 t.a.b.), ce jeudi soir au Groupama Stadium. L’équipe de Lens a frappé la première dans cette rencontre disputée. Très entreprenants en début de match, les Artésiens ont été récompensés à la 23e minute. Florian Thauvin a ouvert le score. Les hommes de Pierre Sage ont ensuite continué à se montrer dangereux et ont fait le break juste avant la pause.

Dans le temps additionnel de la première période (45e+1), Thauvin s’est de nouveau illustré en lançant Abdallah Sima, qui a trompé Descamps pour donner deux buts d’avance aux Lensois. L’attaquant sénégalais, titularisé aux derniers instants suite au forfait de Wesley Said, inscrit son quatrième but en Coupe de France cette saison avec Lens. Mené, l’OL a tenté de réagir après la pause. Les Gones ont d’abord manqué de réussite. Mais l’attaquant ukrainien Roman Yaremchuk a fini par relancer les siens. À la 67e, il a placé une tête décroisée au point de penalty pour réduire l’écart et redonner espoir au public lyonnais.

Niakhate se loupe

Poussés par leurs supporters, les Lyonnais ont accentué la pression en fin de match. Alors que Lens semblait se diriger vers la qualification, l’OL a arraché l’égalisation dans le temps additionnel. À la 90e+4, une sortie ratée du gardien Risser a laissé le but vide et Rémi Himbert a conclu, remettant les deux équipes à égalité (2-2). C’est donc aux tirs au but que les deux formations vont se départager. La séance a tourné à l’avantage des visiteurs.

Malgré la réussite d’Adam Karabec, Corentin Tolisso ou encore Endrick côté lyonnais, l’échec de Moussa Niakhaté a pesé lourd. Lens, lui, n’a pas tremblé : Rayan Fofana, Saud Abdulhamid, Matthieu Udol et Mamadou Sangaré ont converti leurs tentatives avant que Florian Thauvin ne transforme le tir décisif. Avec cette victoire au bout du suspense (2-2, 5-4 t.a.b.), Lens se qualifie pour les demi-finales de la Coupe de France. Les Sang et Or recevront Toulouse pour tenter de rejoindre la finale et continuer de rêver à un premier sacre dans la compétition.

𝐑𝐔𝐆𝐈𝐒𝐒𝐀𝐍𝐓𝐒 🦁 Avec de la solidarité et beaucoup de caractère, le Racing s'impose aux tirs au but et rallie le dernier carré de la @CoupeDeFranceCA pour la première fois depuis 2010. Bravo Messieurs ! 👏 Olympique Lyonnais 2⃣-2⃣ (4-5 TAB) RC Lens#OLRCL pic.twitter.com/TzipjiEV7M — Racing Club de Lens (@RCLens) March 5, 2026

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