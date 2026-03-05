Buteur en demi-finale aller de Coppa d’Italia contre l’Atalanta Bergame, Boulaye Dia a enfin mis fin à une longue disette. Ce but doit lui servir de déclic.

Pour résumer un peu la difficile situation de Boulaye Dia à la Lazio, l’attaquant sénégalais a cumulé seulement 118 minutes sur les huit derniers matchs, pour une seule titularisation. Depuis son retour de la Coupe d’Afrique des Nations, le joueur de 29 ans a littéralement disparu des radars. Très peu utilisé par Maurizio Sarri, il doit alors profiter de chaque instant sur le terrain. Et c’est exactement ce qu’il a fait, mercredi, contre l’Atalanta Bergame (2-2), en demi-finale aller de Coppa d’Italia.

Sorti du banc des remplaçants, l’ancien joueur du Stade de Reims et de Villarreal, toujours prêté par la Salernitana à la Lazio avec obligation d’achat, a su se montrer utile, ou du moins a marqué. Profitant d’une erreur de Mario Pašalić, Boulaye Dia pensait avoir donné un avantage définitif aux Biancocelesti à la 86e. Il s’agissait du deuxième but de la saison pour le champion d’Afrique, qui courait derrière sa dernière réalisation depuis le mois d’août 2025. Mais la Dea avait vite recollé au score.

NUNCA DUVIDEM DESSA COMPETIÇÃO! Dois gols nos minutos finais, Boulaye Dia fez pra Lazio e Musah cravou o de empate pra Atalanta. 2 a 2. 4 GOLS NO 2º TEMPO 🔥 JOGAAÇO ISSO É COPA ITÁLIA 🇮🇹#NoCentroDoJogo pic.twitter.com/6IZS0TAKkK — SportyNet (@SportyNetBrasil) March 4, 2026

La sincérité de Sarri

Toutefois, sa célébration en disait long. C’était comme une libération pour le natif d’Oyonnax, qui n’a pas totalement su répondre aux attentes cette saison à la Coupe du Monde. « Ça me faisait beauceron de peine », a commenté son coach Maurizio Sarri après la rencontre. « ll a connu une saison en demi-teinte. Je l’ai toujours apprécié et j’attendais beaucoup de lui. Il peut encore nous apporter beaucoup dans cette dernière ligne droite de la saison », a poursuivi l’ancien entraîneur de Chelsea.

Au micro de Sportmediaset, Dia ne s’est pas caché : « C’est un but très important pour mois. Je n’avais pas marqué depuis un bon bout de temps », a-t-il confié. Si la victoire n’a pas été au rendez-vous, le natif d’Oyonnax compte sur cette réalisation pour se relancer dans cette fin de saison. Lui et la Lazio Rome en auront grand besoin. Distancés en Championnat, les Biancocelesti comptent sur la Coppa d’Italia pour sauver leur saison et Dia doit briller pour espérer accrocher le wagon du Mondial.

Convoqué aux derniers instants et apparu une seule fois leur de la CAN au Maroc (37 minutes), le joueur aux 37 sélections et six buts avec l’Equipe Nationale du Sénégal sait plus que n’importe quelle autre personne que les places sont très chères en sélection. À l’image de Bamba Dieng, brillant avec Lorient, et Assane Diao, de retour de blessure avec Como, certains concurrents reviennent en force. Pour Boulaye Dia, dont la présence avec les Lions en mars n’est pas certaine, le réveil semble urgent.

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