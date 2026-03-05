Présente à l’entraînement des Lionnes ce matin au Stadium Marius Ndiaye, la pivot de l’équipe nationale du Sénégal, Amina Ly, s’est exprimée à l’issue de la séance. La joueuse a évoqué son retour en sélection, son rôle dans l’équipe et les ambitions du groupe dans la perspective des qualifications pour la Coupe du monde.

Pour Amina Ly, porter le maillot national reste une priorité. « Il y a beaucoup de talent dans l’équipe. Avec le nouveau coach, je vois qu’on peut aller loin. L’année dernière j’étais là, puis je suis repartie, mais je ne me focalise pas sur ça. Le coach a fait appel à moi et c’est le Sénégal qui m’intéresse. I love Senegal. Si on fait appel à moi et que je suis disponible, je viens faire ce que j’ai à faire. Le reste, je le mets entre les mains de Dieu. » Meilleure rebondeuse lors de la dernière Women’s Basketball League à Dakar avec son club le REG Women Basket, Amina Ly estime pouvoir apporter cet atout dans le jeu des Lionnes. « C’est mon point fort. Je vais faire ce que tout le monde connaît de moi. Tout ce que le coach voudra que je fasse, je le ferai, inchallah. »

Malgré ses performances récentes, la pivot sénégalaise estime qu’elle peut encore progresser. « Dans la vie, tout est une question de progression. Je progresse, mais je ne suis pas encore là où je veux être. Je peux dire que je manque parfois de confiance en moi, mais je vais continuer à travailler. Je ne suis jamais satisfaite, je veux aller plus loin. » Elle a également salué l’approche du nouveau sélectionneur Cheikh Sarr et l’ambiance au sein du groupe. « Avec le coach, c’est la première fois qu’on se voit et qu’on se parle, mais on a déjà une connexion. C’est comme si on se connaissait depuis longtemps. Et il est comme ça avec toutes les joueuses. C’est important pour une équipe parce que ça met les joueuses à l’aise. »

Concernant les adversaires du Sénégal: les États-Unis, l’Espagne, l’Italie, le Porto Rico et la Nouvelle-Zélande ,Amina Ly reste confiante « Ça reste le basket, on a toutes nos chances. La différence, c’est peut-être que leurs joueuses ont des noms plus connus que nous. Mais nous, on va y aller pour se qualifier et on va tout faire pour ça. Le reste, on le laisse entre les mains de Dieu. »

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