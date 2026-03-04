Grosse désillusion pour l’Olympique de Marseille d’Habib Beye. Poussé au bout par Toulouse, l’OM s’est incliné aux tirs au but au Vélodrome et quitte la Coupe de France en quarts de finale. Menés à deux reprises dans le temps réglementaire, Pape Demba Diop et ses partenaires auront été courageux pour créer un énorme exploit.

L’OM rêvait d’un printemps en fanfare, il s’est réveillé dans le fracas des tirs au but. Dominateur par séquences mais trop friable dans les moments clés, Marseille quitte la Coupe de France, renversé par un Toulouse audacieux et clinique, en quarts de finale. Le Vélodrome n’avait pas encore fini de s’asseoir que Mason Greenwood frappait déjà. Après une faute précoce dans la surface, l’attaquant anglais transformait son penalty avec sang-froid (1-0, 2e), lançant l’OM vers un scénario idéal.

Les hommes d’Habib Beye confisquent le ballon, étouffent les relances toulousaines et affichent l’assurance des grandes soirées. Mais la Coupe de France adore les rebondissements. Sur le premier corner adverse, Charlie Cresswell dévie de la tête, repoussé dans un premier temps par Geronimo Rulli, et Yann Gboho surgit pour égaliser pour la formation toulousaine (1-1, 13e). En un instant, la ferveur marseillaise se muait en tension palpable. Au retour des vestiaires, le rythme s’emballe un peu plus.

Pape Demba Diop décisif

Erreur de jugement. Toulouse, redoutable sur coups de pied arrêtés, répond encore par Cresswell, dont la tête puissante ne laissait cette fois aucune chance au gardien argentin de l’OM, Rulli (2-2, 60e). Deux buts partout, deux équipes à égalité, et une tension qui grimpe à chaque minute. La fin de match voyait les gardiens s’illustrer, les jambes se raidir et les esprits s’échauffer. Faute de vainqueur dans le temps réglementaire, tout se jouait aux tirs au but, cet exercice cruel qui ne pardonne rien.

Et cette fois, le sort choisissait son camp. Deux tentatives marseillaises manquées offraient à Toulouse une qualification historique (4-3 tab). Courageux jusqu’au bout, les Toulousains ont été à l’image de leur jeune milieu de terrain sénégalais Pape Demba Diop. Auteur d’un grand match dans l’entrejeu, le joueur prêté par Strasbourg, qu’il pourrait retrouver en demi-finale, n’a pas abdiqué lors de la séance. L’OM, qui espérait renouer avec un trophée majeur sous Habib Beye, voit son rêve s’éteindre brutalement.

Nos Violets s'imposent aux tirs au but et filent en demi-finale !#CoupeDeFrance pic.twitter.com/6qUEFwlEJa — Toulouse FC (@ToulouseFC) March 4, 2026

wiwsport.com