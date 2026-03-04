Alors que la dernière édition en mai dernier avait marqué les esprits avec le retour du Meeting de Dakar, le grand rendez-vous de l’athlétisme au Sénégal est retiré du calendrier de World Athletics.

À quelques mois des Jeux Olympiques de la Jeunesse à Dakar, une grande désillusion vient s’abattre sur le monde de l’athlétisme sénégalais. En effet, dans une intervention à travers la RTS 2, le président de la Fédération Sénégalaise d’Athlétisme a fait savoir que le Meeting de Dakar a été retiré du calendrier de World Athletics.

Le patron de l’athlétisme sénégalais a expliqué ce fait par des soucis logistiques et financiers notamment relatifs au paiement des primes des athlètes pour le compte de l’édition 2025. « Si nous parvenons à payer ces primes à temps, nous pourrons éventuellement organiser le meeting après les Championnats d’Afrique qui se tiendront au mois de mai prochain », a renchéri Sara Oualy via la RTS 2.

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