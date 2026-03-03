Mame Thiam renaît en deuxième division turque. Arrivé cet hiver à Çorum FK, l’attaquant sénégalais s’impose immédiatement comme le leader offensif du club et relance les ambitions de son équipe dans la course à la Süper Lig.

Depuis son arrivée à Çorum FK cet hiver, Mame Baba Thiam est devenu le moteur de l’équipe. En seulement neuf matchs, il a retrouvé son efficacité offensive et a largement contribué à propulser le club à la 4ᵉ place de la Trendyol 1. Lig, plaçant Çorum FK parmi les prétendants sérieux pour les barrages d’accession à la Süper Lig, la première division turque. Au cours de cette première moitié de saison, l’international sénégalais a été décisif à plusieurs reprises. Il a trouvé le chemin des filets contre Sarıyerspor, Ankara Keçirengücü et Manisa FK, permettant à son équipe de glaner 9 points précieux.

La performance de Mame Thiam à Çorum FK tranche nettement avec sa dernière saison à Eyüpspor, alors en Süper Lig turque, qu’il avait quittée à l’issue d’un accord commun lors du mercato hivernal. Lors de cette période, il n’avait trouvé le chemin des filets que deux fois en quatorze matchs, ce qui rend encore plus impressionnant son regain d’efficacité offensive depuis son arrivée en Trendyol 1. Lig.

À dix journées de la fin du championnat, Çorum FK peut encore rêver d’une montée directe en Süper Lig, se situant à seulement dix points du leader. Le club reste également en lice pour les barrages, les équipes classées de la 3ᵉ à la 7ᵉ place s’affronteront pour décrocher les dernières opportunités d’accéder à la première division turque.

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